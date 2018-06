Governo Conte, le famiglie e la Flat tax: ecco chi guadagna di più

Su suggerimento di @Baboz.

Un articolo del Sole 24 Ore discute i progetti di riforma fiscale del governo Conte.

Il nuovo “pacchetto Irpef” è al momento caratterizzato da due aliquote, molti risparmi promessi e altrettante incognite. La riforma punterebbe appunto su due aliquote secche, il 15% per i redditi familiari fino a 80mila euro e il 20% per quelli superiori. Una rivoluzione rispetto all’Irpef attuale, anche perché la Dual tax manderebbe in soffitta il sistema attuale delle aliquote «marginali».