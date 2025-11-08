«In Europa ci sono il Louvre-Lens di Parigi, il V&A East Storehouse di Londra e il Depot Boijmans Van Beuningen di Rotterdam. Questa tensione verso l’esterno non coinvolge soltanto le opere d’arte, ma anche i documenti»
Fonte: il Post
I depositi di archivi e musei si stanno aprendo
8 Nov 2025 • 0 commenti
