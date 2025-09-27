La direttrice d’orchestra nota per la sua vicinanza al governo Meloni è stata accusata di non essere all’altezza di dirigere uno dei teatri più famosi in Italia
Continua a leggere: I dipendenti del teatro La Fenice di Venezia contro Beatrice Venezi
Fonte: il Post
I dipendenti del teatro La Fenice di Venezia contro Beatrice Venezi
27 Set 2025 • 0 commenti
La direttrice d’orchestra nota per la sua vicinanza al governo Meloni è stata accusata di non essere all’altezza di dirigere uno dei teatri più famosi in Italia
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.