I giganti tecnologici aiutano la guerra di Israele

972mag pubblica un’inchiesta di Yuval Abraham sull’utilizzo massiccio e innovativo dell’esercito israeliano delle tecnologie informatiche e digitali con la collaborazione delle grandi aziende statunitensi come Amazon, Microsoft e Google nell’ambito dell’utilizzo dei dati e della intelligenza artificiale a scopi militari.

Gli strumenti informatici di cui si avvale l’esercito israeliano sono diversi e le ragioni per le scelte non sempre sono tecnologiche. Per esempio la scelta di server terzi per immagazzinare i dati è dettata da ragioni legali:

Su lato militare/operativo è l’IA a farla da padrone. Secondo l’inchiesta vi sono numerosi indizi che le aziende aiutino l’esercito israeliano. I colossi della tecnologia mantengono una comunicazione elusiva, sia esternamente che internamente. I testi degli appalti non fanno specifico riferimento allo scopo degli interventi, le aziende sono bel felici di siglare contratti remunerativi, svicolando così da dubbi etici di dipendenti e cittadini.

Per ora la strategia di dissimulazione sta funzionando, ma le aziende sono pronte a ricorrere alla mano pesante in caso di dissenso dei lavoratori:

L’accordo è stato molto controverso e centinaia di lavoratori di entrambe le aziende hanno firmato nel giro di pochi mesi una lettera aperta in cui si chiedeva di tagliare i legami con l’esercito israeliano. Dal 7 ottobre sono aumentate le proteste dei dipendenti di Amazon e Google, organizzate sotto la bandiera di No Tech For Apartheid. Ad aprile, Google – che per un breve periodo è stata indicata come sponsor della conferenza IT For IDF in cui Dembinsky ha parlato, prima che il suo logo venisse rimosso – ha licenziato 50 membri del personale per aver partecipato a una protesta presso gli uffici dell’azienda a New York.