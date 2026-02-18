un sito di notizie, fatto dai commentatori

Tempesta Daniel, Grecia, 2023
Danni della tempesta Daniel in Grecia, immagine di Makis Theodorou da Wikimedia Commons

I primi rifugiati climatici d’Europa

18 Feb 2026 di Eudora

Politico pubblica un reportage sulle condizioni di un villaggio della Tessaglia due anni dopo l’inondazione causata da un ciclone che aveva allagato una vasta area agricola.

La zona è soggetta alle inondazioni, e i politici locali accusano il governo di non aver fatto abbastanza opere idrauliche per prevenirle. Molte persone sono andate ad abitare in villaggi vicini, donde tornano tutti i giorni per lavorare la terra, ma molti non hanno intenzione di ritornare ad abitare un posto così pericoloso. Il governo ha proposto di ricostruire il villaggio in un posto meno a rischio, ma gli abitanti sono divisi.

Per ironia della sorte, la zona è anche soggetta alla siccità, e il cambiamento climatico peggiora la situazione storica. Gli abitanti che si sono spostati in villaggi vicini si lamentano di essere i primi rifugiati climatici dell’Europa.


