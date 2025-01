I Rastafariani iniziano a coltivare legalmente la canapa destinata ad un crescente uso sanitario

Il Guardian pubblica un articolo in cui viene descritta l’espansione delle coltivazioni di cannabis negli staterelli dei Caraibi dopo che ne sono stati legalizzati il consumo e la produzione.

La Giamaica è stato il primo stato a legalizzare la coltivazione della cannabis per uso medico e “spirituale”, e gli altri stati ne stanno seguendo l’esempio. Molti coltivatori sono Rastafariani che usano il prodotto per scopi religiosi.

I coltivatori intervistati raccontano come fino a pochi anni fa era normale vedersi arrivare sui campi nascosti tra le foreste gli elicotteri con le squadre antinarcotici degli USA che distruggevano la produzione, mentre la polizia locale non era vista come un pericolo.

Back then, we had to develop a good relationship with the police. And some would protect us because the policeman sometimes was the son or the brother of the marijuana farmer. They were the same blood, so they were protecting their family and the wealth of their family

Ma adesso, nonostante la legalizzazione delle coltivazioni, rimangono problemi legati alle avversità del clima, alla difficoltà di trovare capitali per produzione e commercio, e al fatto che la popolazione delle isole dei Caraibi è scarsa, per cui i produttori devono cercare di espandere il mercato.

The solution, he said, was to focus on tourism and unique selling points, such as SVG’s rare andosol volcanic soil, which is ideal for producing a high-quality cannabis harvest.

“If you have a nation that has 60, 70, or 100 million people, you have a good internal market. But we don’t have a very large internal market, and so the visitors are an important source of sales.

“Our goal is that as we build the reputation of Saint Vincent and the Grenadines as a high-quality producer nation with high-quality manufactured products, this will boost our regional and international exports and benefit the traditional cultivators