I seggi hanno chiuso alle 15 e l’affluenza è stata bassa, ma tutta la politica è molto interessata a come andrà Futuro Nazionale
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Fonte: il Post
I risultati delle elezioni suppletive a Reggio Calabria, in diretta
28 Set 2026 • 0 commenti
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