Ana Trišić Babić è una stretta collaboratrice del leader nazionalista Milorad Dodik: manterrà l’incarico fino alle elezioni, previste tra un mese
Fonte: il Post
18 Ott 2025 • 0 commenti
