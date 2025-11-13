Almeno quelli con sede all’estero, cioè la stragrande maggioranza: lo ha chiarito l’Agcom, dopo che ieri non era cambiato niente
Continua a leggere: I siti porno hanno altri tre mesi per adeguarsi all’obbligo di verifica dell’età
Fonte: il Post
I siti porno hanno altri tre mesi per adeguarsi all’obbligo di verifica dell’età
13 Nov 2025 • 0 commenti
Almeno quelli con sede all’estero, cioè la stragrande maggioranza: lo ha chiarito l’Agcom, dopo che ieri non era cambiato niente
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.