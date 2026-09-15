Quello scelto dagli Oasis è un sistema criticato e imperfetto per provare a gestire una domanda enorme riducendo gli imprevisti
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Fonte: il Post
I sorteggi sono la soluzione per i biglietti dei concerti più richiesti?
15 Set 2026 • 0 commenti
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