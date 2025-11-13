un sito di notizie, fatto dai commentatori

Il Bataclan dopo il Bataclan

13 Nov 2025 di hookii0 commenti

Negli ultimi dieci anni la celebre sala di concerti di Parigi ha provato a riprendersi tra nuove misure di sicurezza, cambi di proprietà e una programmazione diversa
Fonte: il Post


