Il birdwatching è diventato popolare

3 Ott 2025 di hookii0 commenti

Osservare gli uccelli è stato considerato a lungo un hobby di nicchia e per fanatici: negli ultimi anni si è diffuso negli Stati Uniti e un po’ anche in Italia
