un sito di notizie, fatto dai commentatori

Il boss delle cerimonie, olimpiche

Il boss delle cerimonie, olimpiche

31 Ott 2025 di hookii0 commenti

Marco Balich ne ha organizzate molte, e mentre lavora a quella di Milano Cortina dice che sono sempre «un carnevale di Rio con una liturgia da funerale del papa»
Continua a leggere: Il boss delle cerimonie, olimpiche
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.