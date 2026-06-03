A dicembre era stato accoltellato da un uomo sikh, ma la polizia l’aveva ammanettato ignorando le sue richieste di aiuto: la destra ne sta approfittando
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Fonte: il Post
Il caso intorno all’omicidio di Henry Nowak nel Regno Unito
3 Giu 2026 • 0 commenti
A dicembre era stato accoltellato da un uomo sikh, ma la polizia l’aveva ammanettato ignorando le sue richieste di aiuto: la destra ne sta approfittando
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