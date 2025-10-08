Saranno rispettivamente Luigi Lobuono, Edmondo Cirielli e Alberto Stefani: ci sono voluti mesi di trattative fra i partiti
Fonte: il Post
8 Ott 2025 • 0 commenti
