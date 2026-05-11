È la pratica di assumere sostanze psicoattive per trarre più piacere dal sesso, ma causa dipendenze e problemi di cui si inizia a discutere
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Fonte: il Post
Il chemsex è sempre più un problema tra gli uomini gay
11 Mag 2026 • 0 commenti
È la pratica di assumere sostanze psicoattive per trarre più piacere dal sesso, ma causa dipendenze e problemi di cui si inizia a discutere
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