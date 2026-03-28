Salis l’ha denunciato come un atto intimidatorio, secondo la questura è la conseguenza della segnalazione di un altro paese europeo
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Fonte: il Post
Il controllo di polizia sull’europarlamentare Ilaria Salis prima della manifestazione a Roma
28 Mar 2026 • 0 commenti
Salis l’ha denunciato come un atto intimidatorio, secondo la questura è la conseguenza della segnalazione di un altro paese europeo
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