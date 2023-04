Il «diritto a riparare» diventa legge nel Colorado

Devin Coldewey su TechCrunch parla della legge del Colorado appena promulgata sul «diritto a riparare». Il provvedimento garantisce che per sedie a rotelle e macchinari agricoli vengano forniti manuali e siano disponibili pezzi di ricambio per permettere le riparazioni.

Non si parla solo di componenti fisiche, ma anche del lato informatico:

…provide parts, embedded software, firmware, tools, or documentation, such as diagnostic, maintenance, or repair manuals, diagrams, or similar information (resources), to independent repair providers and owners of the manufacturer’s agricultural equipment to allow an independent repair provider or owner to conduct diagnostic, maintenance, or repair services on the owner’s agricultural equipment.