Fatto da una rete britannica, è basato su interviste a soldati israeliani: uno dice che «se vuoi sparare senza freni, puoi farlo»
Continua a leggere: Il documentario sulla condotta indiscriminata dell’esercito israeliano a Gaza
Fonte: il Post
Il documentario sulla condotta indiscriminata dell’esercito israeliano a Gaza
12 Nov 2025 • 0 commenti
Fatto da una rete britannica, è basato su interviste a soldati israeliani: uno dice che «se vuoi sparare senza freni, puoi farlo»
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.