Il film “Ruby Bridges” bandito da una scuola della Florida

The Weekly Challenger, pubblicazione progressista USA, riporta e commenta un altro episodio di come le norme imposte alle scuole pubbliche in Florida portino a risultati paradossali.

In una scuola elementare era stato deciso di proiettare il film Ruby Bridges che racconta un caso famoso: la storia delle difficoltà che una bambina nera aveva avuto per frequentare la stessa scuola dei bianchi, 60 anni fa, quando dal governo federale venne imposta la desegrazione delle scuole. L’avvenimento venne immortalato a suo tempo anche da un dipinto di Norman Rockwell.

Come previsto dalle autorità competenti, alle famiglie era stato inviato in anticipo il programma, ed una aveva rifiutato di far partecipare il proprio bambino.

Il film era stato proiettato, ed in seguito era arrivata un’altra segnalazione di protesta, per cui le autorità costituite avevano proibito ulteriori proiezioni.

Why is it permissible to teach white scholars Black folks were enslaved but not permissible to teach them about African American contributions to America and the world and the struggles they encountered and continue to experience as citizens of the United States of America, where the creed is “liberty and justice for all?”