«“Sotto il vulcano” di Malcolm Lowry si svolge tutto in un unico giorno, il 2 novembre 1938: il giorno dei morti. Le prime parole di “I detective selvaggi” di Roberto Bolaño compongono una data, “2 novembre”. L’anno è il 1975, il giorno in cui muore Pier Paolo Pasolini».
Continua a leggere: Il giorno degli scrittori morti
Fonte: il Post
Il giorno degli scrittori morti
2 Nov 2025 • 0 commenti
«“Sotto il vulcano” di Malcolm Lowry si svolge tutto in un unico giorno, il 2 novembre 1938: il giorno dei morti. Le prime parole di “I detective selvaggi” di Roberto Bolaño compongono una data, “2 novembre”. L’anno è il 1975, il giorno in cui muore Pier Paolo Pasolini».
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.