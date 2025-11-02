un sito di notizie, fatto dai commentatori

Il giorno degli scrittori morti

2 Nov 2025 di hookii0 commenti

«“Sotto il vulcano” di Malcolm Lowry si svolge tutto in un unico giorno, il 2 novembre 1938: il giorno dei morti. Le prime parole di “I detective selvaggi” di Roberto Bolaño compongono una data, “2 novembre”. L’anno è il 1975, il giorno in cui muore Pier Paolo Pasolini».
Fonte: il Post


