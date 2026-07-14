Riguardava un emendamento promosso da Fratelli d’Italia e sostenuto esplicitamente da Meloni, su cui la maggioranza era già divisa
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Fonte: il Post
Il governo è stato sconfitto in un importante voto sulla legge elettorale alla Camera
14 Lug 2026 • 0 commenti
Riguardava un emendamento promosso da Fratelli d’Italia e sostenuto esplicitamente da Meloni, su cui la maggioranza era già divisa
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