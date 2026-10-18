Una modifica proposta per il Codice della strada li obbliga a fermarsi e ad assicurarsi che gli automobilisti si fermino, prima di attraversare
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Fonte: il Post
Il governo vuole che i pedoni facciano più attenzione sulle strisce
18 Ott 2026 • 0 commenti
Una modifica proposta per il Codice della strada li obbliga a fermarsi e ad assicurarsi che gli automobilisti si fermino, prima di attraversare
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