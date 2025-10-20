È il terzo grande risultato a livello mondiale: c’entrano molto i Mondiali che ospiterà nel 2030, contro cui nel paese ci sono grandi proteste
Fonte: il Post
20 Ott 2025 • 0 commenti
È il terzo grande risultato a livello mondiale: c’entrano molto i Mondiali che ospiterà nel 2030, contro cui nel paese ci sono grandi proteste
