Le milizie delle RSF hanno ucciso più di 460 persone, e stanno facendo stragi e violenze in tutta la città dopo averla conquistata
Continua a leggere: Il massacro di pazienti nell’ultimo ospedale di Al Fashir, in Sudan
Fonte: il Post
Il massacro di pazienti nell’ultimo ospedale di Al Fashir, in Sudan
30 Ott 2025 • 0 commenti
Le milizie delle RSF hanno ucciso più di 460 persone, e stanno facendo stragi e violenze in tutta la città dopo averla conquistata
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.