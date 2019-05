Il Mercato Europeo Comune incrementa il reddito pro capite di quasi mille euro l’anno [EN]

A cura di @Space Tractor.

Il Mercato Europeo Comune è l’area economica più estesa del mondo. Sulla carta garantisce la libera circolazione di beni, servizi, persone e capitali, ma esattamente che benefici porta agli europei? E come sono distribuiti tra le varie regioni che ne fanno parte?

Secondo Dominic Ponattu – esperto economico della Bertelmann Stiftung – i maggiori beneficiari sono piccoli stati che commerciano molto e caratterizzate da economie competitive, mentre a livello locale le vere vincitrici sono le regioni industrializzate e le grandi città.

