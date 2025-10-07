Per avere scoperto che un circuito elettrico può comportarsi come se fosse una particella quantistica, mostrando effetti particolari tipici del mondo microscopico
Il Nobel per la Fisica a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis
7 Ott 2025 • 0 commenti
