Il videogioco manageriale di calcio è tornato dopo un anno di pausa: certe recensioni sono buone, ma ci sono anche tante critiche e molta nostalgia
Continua a leggere: Il nuovo Football Manager è più bello, ma piace meno
Fonte: il Post
Il nuovo Football Manager è più bello, ma piace meno
6 Nov 2025 • 0 commenti
Il videogioco manageriale di calcio è tornato dopo un anno di pausa: certe recensioni sono buone, ma ci sono anche tante critiche e molta nostalgia
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.