Ora costa tra i 5 e i 10 euro: l’obiettivo sarebbe disincentivare ulteriormente i grossi afflussi di turisti in città
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Fonte: il Post
Il nuovo sindaco di Venezia vuole alzare il ticket di ingresso fino a 50 euro
19 Giu 2026 • 0 commenti
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