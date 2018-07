Il Tribunale sportivo della FIGC, l’organo di governo del calcio italiano, ha deciso una penalizzazione di 5 punti per il Parma nel prossimo campionato di Serie A, e ha squalificato per due anni il giocatore Emanuele Calaiò, per tentato illecito

Fonte: il Post Sport