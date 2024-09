Costosi portaombrelli

BBC News racconta la storia del ritrovamento di un raro vaso cinese appartenuto alla famiglia di Florence Nightingale.

Florence Nightingale (1820-1910) è stata una pioniera dell’assistenza infermieristica moderna. Ha rivoluzionato le pratiche infermieristiche durante la Guerra di Crimea, migliorando drasticamente le condizioni sanitarie nei campi militari. Ha anche fondato la prima scuola per infermiere professionali e scritto numerosi testi sull’assistenza sanitaria, influenzando profondamente la medicina moderna.

Il vaso cinese appartenuto alla sua famiglia è stato scoperto nella casa di una anziana coppia a Purbeck, nel Dorset.

Il vaso risale al periodo dell’imperatore Qianlong, intorno al 1740 e porta il marchio imperiale. Nonostante i danni, potrebbe essere venduto all’asta per 250,000 sterline. Il vaso infatti ha una crepa nel corpo, alcune abrasioni all’interno ed è stato anche spruzzato di vernice, problemi dovuti al fatto che veniva utilizzato come portaombrelli.

In November 2010, a Chinese vase unearthed in a suburban semi in Pinner sold at auction for £43 million – a new record for a Chinese work of art. Why are Chinese vases so famous and so expensive? The answer lies in the European obsession with Chinese porcelain that began in the 16th century. In this documentary Lars Tharp, the Antiques Roadshow expert and Chinese ceramics specialist, sets out to explore why Chinese porcelain was so valuable then – and still is now. He goes on a journey to parts of China closed to Western eyes until relatively recently. Lars travels to the mountainside from which virtually every single Chinese export vase, plate and cup began life in the 18th century – a mountain known as Mount Gaolin, from whose name we get the word kaolin, or china clay. He sees how the china clay was fused with another substance, mica, that would turn it into porcelain.