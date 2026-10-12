Siamo andati a vedere come funziona concretamente un centro di giustizia riparativa, dove per risolvere un conflitto si fa come nelle tragedie greche
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Fonte: il Post
Il posto in cui chi ha commesso un reato incontra chi l’ha subito
12 Ott 2026 • 0 commenti
Siamo andati a vedere come funziona concretamente un centro di giustizia riparativa, dove per risolvere un conflitto si fa come nelle tragedie greche
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