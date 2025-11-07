Il gip ha ordinato l’imputazione coatta di Maurizio Fugatti, accusato di uccisione con crudeltà perché l’animale non fu sedato
Fonte: il Post
7 Nov 2025 • 0 commenti
