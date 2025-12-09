Secondo l’accusa, un noto primario ora agli arresti domiciliari li indirizzava verso varie cliniche private ricevendo in cambio soldi e favori
Continua a leggere: Il presunto sistema di tangenti nella gestione dei pazienti in dialisi a Roma
Fonte: il Post
Il presunto sistema di tangenti nella gestione dei pazienti in dialisi a Roma
9 Dic 2025 • 0 commenti
Secondo l’accusa, un noto primario ora agli arresti domiciliari li indirizzava verso varie cliniche private ricevendo in cambio soldi e favori
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.