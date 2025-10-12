L’ultimo disco dei Geese, una band di ventenni newyorkesi, è stato apprezzato dalla critica in un modo trasversale e ormai raro
Il primo gruppo rock della generazione Z preso sul serio dai grandi
12 Ott 2025 • 0 commenti
