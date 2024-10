Il provvedimento contro Christian Raimo per le frasi sul ministro dell’Istruzione Valditara

In un articolo pubblicato su Valigia Blu, Vitalba Azzolini riflette sulla libertà di manifestazione del proprio pensiero provando a valutare la fondatezza delle ragioni alla base delle sanzioni disciplinari ricevute dallo scrittore e docente Christian Raimo per le sue aspre critiche al ministro Valditara. L’autrice prova quindi a spiegare le regole cui dovrebbero attenersi i dipendenti della pubblica amministrazione durante l’utilizzo dei social network.

Raimo era finito in qualche interrogazione parlamentare e aveva anche ricevuto delle sanzioni per uscite a tema politico. L’ultima di queste frasi in linea temporale è stata contro il ministro dell’Istruzione («Dentro la sua ideologia c’è tutto il peggio: la cialtronaggine, la recrudescenza dell’umiliazione, il classismo, il sessismo. Se è vero che non è lui l’avversario, è vero che è lui il fronte del palco di quel mondo che ci è avverso, e quindi va colpito lì, come si colpisce la Morte nera in Star Wars»).

Qual è il confine che separa la libera manifestazione del pensiero e l’espressione di opinioni idonee a ledere l’immagine della pubblica amministrazione? La domanda si pone dopo aver letto la vicenda resa nota in questi giorni da Christian Raimo, insegnante di scuola superiore, giornalista e scrittore. Nel giro di pochi mesi, Raimo è stato destinatario di una prima sanzione disciplinare per comportamenti non conformi al codice di comportamento dei dipendenti del ministero dell’Istruzione e del Merito (MIUR), a seguito di sue esternazioni riguardanti il ministro Giuseppe Valditara; poi ha ricevuto una seconda sanzione per il medesimo motivo, dopo sue ulteriori esternazioni, e potrebbe subire conseguenze che vanno dalla sospensione senza stipendio al licenziamento.

Secondo Azzolini, la normativa che regola il comportamento dei dipendenti pubblici non è chiara, lasciando molta libertà di interpretazione su cosa vada bene e cosa no.