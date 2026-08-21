Nathan Cofnas lavora all’università di Ghent, in Belgio, e aveva innescato il caso mediatico attorno al ricercatore britannico trovato morto il 14 agosto
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Fonte: il Post
Il ricercatore che aveva accusato Jason Arday di plagio è stato sospeso
21 Ago 2026 • 0 commenti
Nathan Cofnas lavora all’università di Ghent, in Belgio, e aveva innescato il caso mediatico attorno al ricercatore britannico trovato morto il 14 agosto
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