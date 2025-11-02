Ospite del Post a Talk, Gaetano Manfredi ha smentito alcune ricostruzioni su una sua eventuale carriera come segretario del PD
2 Nov 2025 • 0 commenti
Ospite del Post a Talk, Gaetano Manfredi ha smentito alcune ricostruzioni su una sua eventuale carriera come segretario del PD
