Simone Venturini dice che i video di chi urla “Pickpocket!” e spruzza vernice rossa su chi scippa i turisti «creano insicurezza»
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Fonte: il Post
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25 Ago 2026 • 0 commenti
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