Fonte: il Post
8 Ott 2025 • 0 commenti
Dopo aver soccorso 10 migranti era andata a Trapani anziché a Genova, come le era stato ordinato: secondo il tribunale aveva fatto bene
