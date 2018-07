In arrivo una revisione delle norme sulle aperture domenicali

A cura di @Pamar (modificato).

Il Corriere della Sera scrive delle restrizioni in arrivo sulle aperture domenicali dei negozi.

Roma Dodici giorni all’anno, non uno di più. Turni a rotazione definiti a livello locale. Stop alla liberalizzazione selvaggia che «non operando alcuna distinzione tra piccoli e grandi esercenti, li pone in condizione di concorrenza diretta e spietata». E chi vorrà fare shopping online in un festivo, sappia che «l’attività commerciale che si svolge in Italia non sarà esercitata in alcuna delle sue fasi».