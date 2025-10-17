Non c’entrano solo la tecnica e l’esperienza, che pure secondo gli esperti sono carenti, ma anche il rapporto con l’orchestra
Fonte: il Post
In che senso Beatrice Venezi non è adatta per un teatro come La Fenice
17 Ott 2025 • 0 commenti
