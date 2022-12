Dal prossimo 8 gennaio le persone che arriveranno in Cina dall’estero non dovranno più sottoporsi alla quarantena obbligatoria per tenere sotto controllo la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato lunedì la Commissione per la salute nazionale cinese, che al contempo

Continua a leggere: In Cina dall’8 gennaio non ci sarà più la quarantena obbligatoria per chi arriva dall’estero

Fonte: il Post Mondo