Fonte: il Post
In Germania un’asta di oggetti dell’Olocausto è stata annullata
17 Nov 2025 • 0 commenti
Avrebbe messo in vendita centinaia di oggetti e documenti provenienti da Auschwitz e Buchenwald, ma in molti l’hanno giudicata inopportuna
