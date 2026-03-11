un sito di notizie, fatto dai commentatori

In guerra mandiamoci i vecchi

11 Mar 2026 di hookii0 commenti

«È una proposta di semplice attuazione. Si tratta di eliminare il limite di età per l’arruolamento così da evitare che noi boomer – spesso precocemente e a volte pure lautamente pensionati – si sia di peso e non di beneficio ai nostri figli e nipoti, oltre che al Paese»
Fonte: il Post


