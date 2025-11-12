Un ambizioso programma voluto dal presidente Prabowo Subianto ha causato oltre 11mila intossicazioni alimentari fra gli studenti
Continua a leggere: In Indonesia i pasti nelle scuole sono gratis, ma a volte fanno stare male
Fonte: il Post
In Indonesia i pasti nelle scuole sono gratis, ma a volte fanno stare male
12 Nov 2025 • 0 commenti
Un ambizioso programma voluto dal presidente Prabowo Subianto ha causato oltre 11mila intossicazioni alimentari fra gli studenti
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.