Non si è ancora trovata una soluzione al caso di Libera, che avrebbe diritto a morire con un farmaco ma non può
Fonte: il Post
In Italia non c’è un modo per accedere al suicidio assistito, se sei paralizzata dal collo in giù
14 Ott 2025 • 0 commenti
