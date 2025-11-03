Continua a leggere: In Messico un sindaco che aveva criticato il potere dei narcotrafficanti è stato ucciso durante un evento per il Dìa de los muertos
Fonte: il Post
In Messico un sindaco che aveva criticato il potere dei narcotrafficanti è stato ucciso durante un evento per il Dìa de los muertos
3 Nov 2025 • 0 commenti
Continua a leggere: In Messico un sindaco che aveva criticato il potere dei narcotrafficanti è stato ucciso durante un evento per il Dìa de los muertos
Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.