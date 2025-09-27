un sito di notizie, fatto dai commentatori

In Nepal, prima della rivoluzione

In Nepal, prima della rivoluzione

27 Set 2025 di hookii0 commenti

«La prima volta che ci sono venuto, nel 2001, i ricchi non esistevano o quasi. C’era solo il re con la sua corte. Al terzo viaggio ho deciso che volevo andare a conoscere i guerriglieri maosti. Un giorno sono salito su un tuktuk a pedali e il conduttore ha cercato l’indirizzo su Google Maps»
Continua a leggere: In Nepal, prima della rivoluzione
Fonte: il Post


Commenta qui sotto e segui le linee guida del sito.