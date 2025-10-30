Ha approvato una serie di misure restrittive sull’immigrazione accordandosi con l’estrema destra di Chega!, che è sempre più rilevante
Fonte: il Post
30 Ott 2025 • 0 commenti
